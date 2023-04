Crisi Inter, una striscia senza vittorie così non accadeva dal 2018

L'Inter ci è cascata di nuovo. Nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A, i nerazzurri hanno affrontato la Salernitana, con il match che si è concluso con un pareggio 1-1 con gol nel finale dell'ex Candreva. Così facendo, la squadra di Inzaghi non raccoglie un successo da ben sei appuntamenti in tutte le competizioni. Una striscia così lunga non capitava da febbraio 2018, quando la squadra fu in grado di raggiungere il "record" delle 10 partite senza vittorie. Lo riporta OptaPaolo.