Cristiano Ronaldo si è pentito di essere andato alla Juventus

Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus non ha ottenuto i successi europei che si era prefissato quando ha pensato di lasciare il Real Madrid. In Italia con la squadra bianconera ha segnato 101 gol in 134 presenze e ha vinto due scudetti in tre stagioni. La Juventus ha ingaggiato Cristiano Ronaldo per migliorare l'immagine del proprio club e vincere la Champions League. Nelle tre stagioni con CR7 la Juventus ha subito tre eliminazioni molto dolorose: contro Ajax, Olympique Lione e Porto, ai supplementari e allo Stadium. L'avventura di Cristiano alla Juventus può essere considerata un mezzo fallimento anche perchè i guai finanziari sono iniziati dopo l'arrivo del portoghese e hanno portato persino alle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA.