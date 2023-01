Cuccureddu: “Vincere a Napoli sarebbe una vera impresa per la Juve”

L'ex bandiera della Juventus Antonello Cuccureddu è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live per dire la sua sul big match dello Stadio Maradona: «Nel calcio può succedere di tutto, ma battere il Napoli con la probabile formazione che leggo, per la Juventus sarebbe una vera impresa. Da ex juventino me lo auguro ma credo che i bianconeri stasera faranno molta fatica. L'organico, purtroppo, è questo finchè non rientrano gli infortunati. La partita di stasera è fondamentale per la Juventus se vuole continuare a sperare e sognare. Sette punti di distacco in classifica son già tanti. La squadra di Allegri non può permettersi una sconfitta. Il “Maradona” pieno è straordinario. Senza alcuna retorica, dico che sarà il dodicesimo uomo per gli azzurri. Quando si entra in quello stadio e c'è il pienone, vengono i brividi».