Dalla Spagna: il Milan sulle tracce di Juan Miranda del Betis

Già durante la sessione estiva di calciomercato infatti, il calciatore spagnolo era entrato nei radar del Milan. All'epoca però non si andò avanti con la trattativa, con il terzino classe 2000 che rimase in Spagna al Betis Siviglia. Adesso però, come riporta Relevo la situazione è differente e i contatti tra le parti proseguono Con il contratto di Miranda che scadrà al termine di questa stagione (dunque nel giugno del 2024), il difensore ex Barcellona - già a gennaio - potrebbe firmare un contratto per una nuova squadra in vista della prossima stagione, arrivando dunque a parametro zero. Tuttavia, date le condizioni contrattuali del calciatore, non è escluso che si possa provare ad accelerare i tempi in modo da trovare un vantaggioso accordo tra le parti, che vada a tutelare sia l'esborso economico del Milan che il club spagnolo.