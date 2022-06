Dani Alves, PEC allo Spezia per proporsi: la risposta…

Il brasiliano, che ha terminato non senza la sua seconda esperienza al Barcellona nei giorni scorsi, è alla ricerca di una squadra per ottenere un minutaggio importante per prepararsi al meglio in vista del Mondiale in Qatar. Da quanto si apprende, Dani Alves si sarebbe rivolto pure allo Spezia del presidente Platek. La risposta, però, è stata negativa, sia per età che per costi dell'operazione. Desta curiosità come la PEC mandata dal brasiliano sia stata "declinata" ma conferma la bontà del progetto della nuova proprietà che sta rendendo la piazza sempre maggiormente appetibile anche a campioni del calibro del brasiliano.