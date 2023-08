De Ketelaere e il primo gol all’Atalanta: “Aspettato a lungo. Su Gasperini…”

FINALMENTE - "Ho aspettato a lungo sensazioni come queste, volevo segnare e sono contento che sia servito per vincere la partita", ha raccontato De Ketelaere. "Gasperini? Sono venuto a Bergamo anche per imparare da lui. Mi piace il suo modo di giocare, sono venuto anche per questo. L’Atalanta è una grande squadra e voglio fare bene", ha concluso dopo il 2-0 dei suoi con la rete anche di Zortea nel finale di gara.