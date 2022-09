De Laurentiis gongola per il suo Napoli: “Avevo detto avrei fatto grande squadra”

Sempre senza peli sulla lingua, Aurelio De Laurentiis , numero uno del Napoli , si gode il momento della squadra e ricorda alla massa che, in tempo non sospetti, aveva annunciato che avrebbe costruito una bella rosa competitiva nonostante gli addii illustri dell'estate (Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz su tutti).

A margine di un evento cinematografico, il presidente dei partenopei si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. "Sul Napoli non si parla, parlano i fatti", ha esordito De Laurentiis . "C’è una mia conferenza stampa dove ho detto: ‘Allestiremo una squadra grande’, poi non ci ha creduto nessuno e invece...".

E a quanto pare, fino ad ora, la ragione è dalla parte del presidente che si gode la squadra prima in classifica insieme all'Atalanta ma soprattutto sorprendentemente prima anche in Champions League dopo due vittorie in altrettante uscite nel girone.