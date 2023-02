De Siervo: “Penalizzazione Juventus? Auspico sia riconsiderata perché…”

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo , è tornato a parlare del caso penalizzazione per le plusvalenze nei confronti della Juventus . La squadra, infatti, ha subito un -15 in classifica dopo le indagini anche se sono ancora in corso procedimenti e ricorsi.

A Repubblica, l'AD del massimo campionato italiano ha spiegato: "Il mio disappunto è relativo al fatto che si sia voluti intervenire durante il campionato: questo può essere un elemento di alterazione", le parole di De Siervo . "Per il resto, parliamo finora di ipotesi di reato e procedimenti aperti: l’auspicio è che questa sanzione per le plusvalenze possa esser riconsiderata perché asimmetrica sia a livello europeo, sia italiano".

Già in precedenza il dirigente aveva spiegato: "Non credo che il problema sia la struttura della Giustizia sportiva quanto di un sistema di regole. Il mio invito è alla Fifa per individuare dei principi da applicare in maniera certa, da spiegare al pubblico intero. Quando ci saranno le norme potranno essere rispettate da tutti in maniera chiara".