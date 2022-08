Debutto vincente del Milan: 4-2 all’Udinese. L’Atalanta supera la Sampdoria 2-0

Si è aperta la Serie A stagione 2022/23 con la vittoria del Milan contro l'Udinese e dell'Atalanta a Genova contro la Sampdoria per 2-0. Bel primo tempo a San Siro con l'Udinese immediatamente in vantaggio grazie a un colpo di testa di Becao. Il Milan risponde con un rigore segnato da Theo e accordato dopo On field review per un fallo di Soppy su Calabria. Rebic ribalta il match su assist dello stesso Calabria. Nel recupero Masina fa 2-2. Nella ripresa arriva la rete di Brahim e la doppietta di Rebic. Milan c'è e comincia bene questa stagione.

Al "Ferraris" l'Atalanta riparte con nuove ambizioni dopo il deludente campionato della passata stagione, concluso senza la conquista di un posto in Europa. Nerazzurri avanti contro la Sampdoria grazie al gol di Toloi al 26'. I blucerchiati recriminano per la rete del possibile vantaggio annullata a Caputo con l'ausilio del Var. Nella ripresa nonostante qualche tentativo pericoloso della squadra di Marco Giampaolo il gol non è arrivato. Anzi è stata l'Atalanta a raddoppiare con Loockman al 94'. Passivo troppo pesante per i blucerchiati, fermati da un gol non convalidato, un palo e una traversa. E' evidente che la Samp ha bisogno di rinforzi non arrivati finora per i problemi societari.