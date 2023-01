Del Piero, messaggio alla Juventus: “Giocatori ritrovino senso del dovere”

Momento difficile in casa Juventus. Dopo la penalizzazione subita a causa delle plusvalenze, arrivano anche le questioni di campo dove dopo il pari con l'Atalanta 3-3 è arrivata la sconfitta tra le mura amiche contro il Monza. Una situazione complessa che Alessandro Del Piero, storico ex capitano, a Sky Calcio Club ha commentato così: "Come nel 2006? Sono due situazioni diverse. Io e altri 5/6 che siamo rimasti in Serie B eravamo con la Juve da tantissimi anni. È importante la storia che hai dietro, così come il tuo orgoglio personale, il senso del dovere, la voglia di reagire".