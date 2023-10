Del Piero sulla Juventus: “Tornare? Non sono mai andato via”

Intervenuto ai microfoni del quotidiano "La Stampa", Alessandro Del Piero ha parlato del suo legame con l'ambiente della Juventus, club di cui è una tra le leggende. Inoltre, sulla possibilità di tornare un giorno in bianconero, Del Piero ha spiegato: "Io non sono mai andato via, è normale che le strade si siano divise e non so cosa ci riserverà il futuro, ma il legame che si è instaurato in 19 anni è qualcosa di unico, sono sempre felice di venire qui e condividere certi momenti con i tifosi" - ha dichiarato Del Piero che, con queste parole, inevitabilmente fa sognare la tifoseria del club bianconero".