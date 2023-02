Delio Rossi: “Atalanta molto discontinua e senza ritmo e intensità perde”

Il pensiero dell'ex allenatore

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, di Atalanta e Lazio.

Atalanta sottotono con il Milan? “I bergamaschi sono una squadra che gioca sul ritmo e l’intensità. Quando non riesce ad avvalersi di ciò, subisce la qualità degli avversari. L’Atalanta alterna grandi prestazioni come la gara contro la Lazio, ad altre meno brillanti. È determinante, in tal senso, saper vincere i duelli uno contro uno. I rossoneri hanno potuto avvalersi proprio di questo fattore”

La ripresa del Milan è la dimostrazione di quanto sia fondamentale concedere tempo e serenità agli allenatori? “Lo scorso anno abbiamo assistito a due miracoli sportivi: la salvezza della Salernitana e lo scudetto rossonero. Tuttavia, il calcio di oggi non garantisce riconoscenza. Pioli, infatti, necessitava del tempo e serenità giusta pe poter lavorare al meglio nella crisi dei rossoneri. Il Milan non aveva la necessità di cercare alibi e colpevoli, ma soltanto di trovare le soluzioni di campo più adeguate”

Giudizi sulla nuova Salernitana di Sousa? “Quando c’è un cambio di allenatore ci sono sempre benefici immediati, soprattutto a causa delle prime variazioni di formazioni tra titolari e non, che spinge tutti a dare il massimo. Andrà comunque analizzato meglio il percorso granata più in là nel tempo. Sarà necessario attendere lo sviluppo della stagione, anche in virtù della imprevedibile evoluzione delle gare”

Parere sul Bologna e l’Inter, protagoniste ieri al Dall’Ara? “Il Bologna credo abbia ereditato il ruolo che la Fiorentina occupava lo scorso anno. I felsinei giocano un gran calcio, grazie sicuramente alla ottima gestione – anche psicologica- di Thiago Motta. L’alternante percorso nerazzurro dimostra che non possono essere presi sottogamba gli impegni, quand’anche un successo in Coppa possa aumentare l’autostima. Sicuramente si comprende da ciò anche la necessità di costruire una rosa adeguata al doppio impegno. In tal senso non credo che i nerazzurri possano vantare una certa idoneità”

Che partita potrà essere quella tra Napoli e Lazio? “Il Napoli è la squadra che gioca il miglior calcio, ed allenata magistralmente da Spalletti. Luciano è riuscito a migliorare molti dei suoi elementi, come Lobotka e Osimhen. Si vedono i benefici del lavoro sui singoli. A differenza dell’Inter, gli azzurri sono una squadra abituata e strutturata per giocare tre partite a settimana. Mi aspetto una grande partita dei partenopei, anche se la Lazio potrà dare fastidio in quanto a suo agio con le squadre che giocano a viso aperto”

Disponibilità dei giocatori indispensabile per il proprio miglioramento?

“C’è tanto lavoro di Spalletti sui singoli che si denota dai particolari, come i tempi di aggressione delle palle. Molti calciatori sono prestanti in alcune caratteristiche, ma carenti in altre. Questo determina la necessità di un lavoro settimanale, in cui si esige la bravura dell’allenatore ma anche l’umiltà dell’atleta nel volersi migliorare”