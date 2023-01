Depaoli e Lazovic alimentano sogni salvezza del Verona che ha battuto il Lecce

Successo del Verona al Bentegodi contro il Lecce con il punteggio di 2-0 nell'ultimo turno del girone di andata. Con un gol per tempo i gialloblù superano i pugliesi da tempo imbattuti e sperano maggiormente nella salvezza. In gol Depaoli nel primo tempo poi Lazovic nella ripresa. Buona prestazione dei padroni di casa che hanno meritato i tre punti. Meglio il Lecce nel primo tempo poi l'undici di Baroni si è spento. Problema alla spalla per Umtiti poi nel finale grave infortunio al veronese Henry.