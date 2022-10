Derby scialbo ma fa festa la Juve: è Vlahovic a matare il Toro

Scintilla bianconera nel derby della Mole. La squadra di Allegri ritrova i tre punti e scavalca momentaneamente l’Inter in classifica. La prima mezz’ora del derby se ne va senza grandi occasioni, poi i bianconeri hanno una tripla occasione in pochi secondi. Nella ripresa Locatelli va vicino al gol, Miranchuk manca l’1-0 che trova, invece, Vlahovic a un quarto d’ora dal termine. Nella Juve problema fisico per Bremer, Toro senza vittorie da cinque giornate.