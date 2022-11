Di Canio, stoccata alla Roma: “Derby? Problemi tattici evidenti. Neppure un tiro in porta”

FRECCIATA - "La Roma non ha la qualità per uscire con la palla dal basso, non è addestrata per quello. Ha dei problemi evidenti a livello tecnico-tattico. Contro la Lazio ha fatto due tiri in porta con Zaniolo e la traversa se non fosse stata deviata sarebbe stato un passaggio al portiere. Poi non ha più tirato verso lo specchio, perché è stata brava la Lazio. La verità è che la Roma contro Napoli e Lazio non è riuscita a fare in tiro in porta e questo evidenzia i problemi tattici. Poi restano lassù in zona Champions anche per un po’ di fortuna", le parole di Di Canio.