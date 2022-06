Di Maria alla Juventus, arriva “l’ok” della moglie: spunta un like…

Like galeotto della moglie dell'argentino, sempre più vicino alla Vecchia Signora.

Angel Di Maria sembra sempre più vicino al trasferimento alla Juventus . L'argentino, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è pronto a dare una risposta ai bianconeri dopo il periodo di riflessione. Si va verso il matrimonio e a darne la conferma è stata sua moglie.

Infatti, nelle scorse ore, Jorgelina Cardoso, compagna proprio di Di Maria, dopo aver cominciato a seguire la Vecchia Signora su Instagram, ha iniziato a seguire anche la pagina juventina 'juventus.forever.club'. Ma c'è di più. Infatti, lady Di Maria si è lasciata andare anche ad un 'like' ad una foto che ritrae il possibile tridente della Juventus della prossima stagione, formato proprio dall'argentino, Vlahovic e Chiesa. Il 'like' non è passato inosservato e sembra essere una nuova conferma sull'imminente passaggio dell'ex Psg alla squadra bianconera.