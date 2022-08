Di Maria segna poi si fa male ma spinge la Juve alla vittoria. Sassuolo ko

Grande Juventus alla prima partita del campionato. I bianconeri spinti da un funambolico Angel Di Maria e di un prolifico Vlahovic hanno abbattuto il muro del Sassuolo vincendo 3-0 all'Allianz. Juve che non ha faticato a fare gioco e già in vantaggio al 26' con la rete dell'argentino. Gol e assist all’esordio per Di Maria (che però esce dolorante al 66’), Vlahovic parte subito con una doppietta. Esordio per Kostic nella ripresa. Nel Sassuolo, Raspadori (al centro di una trattativa di mercato con il Napoli) parte dalla panchina ed entra nel secondo tempo. Juve ha fatto quasi tutto bene oggi. Sassuolo da rivedere. L'unico neo è l'infortunio a Di Maria. L'argentino si è toccato l'adduttore sinistro e sembrerebbe che il suo sia un problema muscolare. Le sue condizioni saranno approfondite e nelle prossime ore si capirà se è stata una sostituzione solo a scopo precauzionale o un problema più serio.