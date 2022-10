Di Napoli: “La Salernitana non avrà problemi a salvarsi”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Arturo Di Napoli, ex calciatore della Salernitana. Sull'avvio di stagione della squadra di mister Davide Nicola, il pensiero di "Re Artù": "La squadra deve salvarsi. Non si può pensare che raggiunga obiettivi importanti. Ma è anche vero che il patron Iervolino ha effettuato una grande campagna acquisti. La Serie A è un campionato molto complicato, ma i granata non avranno problemi a salvarsi".