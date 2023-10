Dia salva Inzaghi: la Salernitana pareggia allo scadere. Vince il Bologna

Partita rocambolesca all'Arechi di Salerno. Filippo Inzaghi conquista un punto all'esordio con la Salernitana. Dopo un primo tempo con diverse occasioni, ma senza reti, nella ripresa succede di tutto. Il Cagliari passa in vantaggio grazie al gol di Zito Luvumbo al 79'. Boulaye Dia ristabilisce la parità all'86', ma soltanto un minuto dopo arriva il nuovo vantaggio sardo firmato da Nicolas Viola. Al minuto 94, l'ex Villarreal trasforma un calcio di rigore, concesso dopo on field review, per il definitivo 2-2. La Salernitana resta penultima a 4 punti, il Cagliari ultimo a 3.