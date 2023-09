Dimarco colpisce e l’Inter supera l’Empoli e va in fuga

Pur soffrendo fino alla fine l'Inter ha battuto l'Empoli con un bel gol di Di Marco nella ripresa. Al Castellani i nerazzurri hanno vinto la quinta vittoria di fila in campionato portando a + 3 il vantaggio sulle seconde e + 5 sulla Juventus. Partenza importante dell'Inter che non è riuscita a passare in vantaggio poi con la rasoiata di Di Marco lombardi avanti. L'Inter non l'ha chiusa e poi la squadra di Inzaghi ha difeso il vantaggio nel finale visto il forcing dei toscani con i guizzi di Baldanzi.