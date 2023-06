Dionisi descrive Frattesi: “La sua migliore qualità e cosa gli ho detto appena conosciuto”

Sulla sua migliore qualità: "L'inserimento? E' la prima qualità che ha e secondo me hanno pochi altri. Quanti gol ha nelle gambe? Dipende con quanta continuità gioca, il sistema e le opportunità che si creano. L'anno scorso giocavamo a due in mezzo e aveva opportunità in meno rispetto a quest'anno. E' cresciuto ogni stagione. Questa è stata una stagione dove ha dimostrato ancora di più le sue qualità e penso che ora sia il momento giusto".

Dionisi ha anche raccontato un aspetto di quando ha conosciuto il giocatore alle prime battute in neroverde: "Quando l'ho conosciuto a Sassuolo, ci siamo presentati e mi ha detto che gli piace attaccare, far la mezzala. Io gli ho risposto che non mi interessava quello che fa nella metà campo avversaria perché lo avevo visto e sapevo che lo faceva già bene. A me interessava come giocava nella metà campo difensiva. Devo dire che realmente ci mette molta dedizione e disponibilità. Ha corsa e intensità. Spesso arriva e ruba palla".