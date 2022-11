Dionisi e il maxi recupero al Mondiale: “Averlo anche in A? Sono perplesso”

Parla il mister del Sassuolo sulla possibilità di vedere in campionato i maxi recuperi come al Mondiale.

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo. Tema centrale i maxi recuperi che si stanno vedendo al Mondiale in Qatar e che hanno fatto molto discutere. La possibilità di vedere questo sistema di "conteggio" anche in Serie A non pare piacere troppo al tecnico.

"Al Mondiale è capitato che un recupero già indicato sia stato poi allungato di alcuni minuti. In questo caso credo che sia giusta una comunicazione ulteriore, anche per evitare polemiche che in Italia non mancano mai. Quindi le linee guida dovranno essere chiare per tutti, così come l’informazione sull’eventuale incremento del recupero".