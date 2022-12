Disavventura per Boga: ladri in casa mentre giocava

I malintenzionati sono entrati in azione quando l’Atalanta era in trasferta a Nizza per un’amichevole. L’appartamento era vuoto dato che anche la compagna del giocatore si trovava fuori, negli Stati Uniti.

Tra le cose rubate anche borse da donna e scarpe del calciatore (non scarpini da gioco). Boga ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri. Per un calciatore dell'Atalanta non è una novità dato che prima di lui era toccato anche a Musso e Muriel. Proprio il colombiano, come ricorda Il Giorno, era stato quello a subire il colpo peggiore con un bottino da 300 mila euro.