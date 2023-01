Disservizi DAZN, arriva la “minaccia” della Lega Serie A

Possibili novità dopo i problemi di DAZN.

Redazione ITASportPress

Non solo l'AgCom contro DAZN. Pare che pure la Lega Serie A sia intervenuta dopo gli ultimi disservizi DAZN avvenuti in occasione delle partite dello scorso turno di campionato ed in particolare per Cremonese-Juventus e Inter-Napoli.

Secondo quanto viene riportato da diversi media che citano Repubblica, pare che la Lega Serie A abbia prospettato all'emittente la risoluzione del contratto. In una lunga lettera di contestazione, si legge, la Lega ha contestato alla pay tv gli obblighi che ha assunto alla firma del contratto per i diritti. Tali obblighi impongono, chiaramente, a DAZN, di dover garantire la perfetta visione delle partite a ogni turno per tutti i 90 minuti. I problemi del 4 gennaio, sommati a quelli della prima giornata di campionato del 14 agosto, configurano un possibile inadempimento contrattuale.

Va detto poi che in queste ore l'emittente ha già fatto partire il rimborso automatico per gli abbonati colpiti dalla problematica, cosa già avvenuta anche in precedenza negli altri casi.