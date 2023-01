Disservizi prima di Inter-Napoli, Dazn dal ministro per spiegazioni

Torna la Serie A, tornano le partite del massimo campionato di calcio italiano ma è stato un pomeriggio-sera complicato per Dazn. Disservizi prima di Cremonese-Juventus e Inter-Napoli e così sono arrivate le proteste degli abbonati. «A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al ministero i vertici della società DAZN». Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , lo ha annunciato spiegando che saranno presenti anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ed i vertici della Serie A «il perpetuarsi del disservizio – evidenzia il ministro – impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti».

CODICI - L’associazione Codici ha registrato diverse segnalazioni da parte di consumatori: “Ci risiamo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, passano i mesi ma ci troviamo ancora a segnalare disservizi da parte di Dazn. Soprattutto durante il big match serale tra Inter e Napoli c’è chi non è riuscito a vedere la partita, ha dovuto attendere decine di minuti prima che lo streaming tornasse in funzione. Problemi analoghi si sono verificati per altre gare. La situazione non è più tollerabile. Si fissano paletti per garantire una qualità del servizio soddisfacente, si annunciano miglioramenti sul piano tecnico ed anche dell’assistenza ai clienti, ma poi la realtà è sempre la stessa e ha anche il sapore della beffa. Proprio ora che Dazn annuncia i nuovi prezzi per gli abbonati, all’insegna degli aumenti, la Serie A riparte dopo la sosta per i Mondiali proponendo sulla piattaforma il solito copione di disservizi, improvvise interruzioni nelle trasmissioni, utenti che protestano. Ci auguriamo che l’Autorità intervenga con forza per mettere fine a tutto questo. Dal canto nostro andremo avanti con l’azione di tutela dei consumatori, raccogliendo le segnalazioni e fornendo tutta l’assistenza necessaria per tutelare i loro diritti”. In caso di problemi con la visione degli eventi trasmessi da Dazn, gli abbonati possono fare una segnalazione e richiedere l’assistenza dell’associazione Codici telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.