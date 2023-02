Donadoni: “Euforia Napoli non pericolosa. Corsa Champions? Tutti con le stesse chance”

Le parole del tecnico sulla stagione di Serie A e non solo.

Redazione ITASportPress

Intervenuto a Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch'Io Sport, Roberto Donadoni, storico mister ed ex CT anche della Nazionale, ha parlato della Serie A con particolare riferimento al match del Milan contro l'Atalanta disputato domenica sera a San Siro, ma anche sui vari obiettivi delle squadre italiane con il Napoli capolista e le altre che inseguono.

Sul Milan, Donadoni ha commentato: "È stata una partita che ha testimoniato la ripresa del Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da parte dell'Atalanta ma non ha mai impensierito Maignan con i rossoneri che avrebbero potuto segnare almeno altri 2-3 gol. Il Milan ha meritato decisamente. L'Atalanta è stata poco incisiva e non ha creato quasi nulla".

A proposito del Napoli capolista: "Troppa euforia a Napoli pericolosa? L'eccesso di euforia non credo sia pericoloso. L'entusiasmo che Napoli sta vivendo in merito ai risultati ottenuti è una cosa positiva. Quando sei su quest'onda, sei ancora più invogliato a dimostrare la tua qualità e ad esprimere il gusto e il piacere di far vedere le tue potenzialità".

E sulla corsa ai posti Champions dietro il Napoli: "Non c'è una favorita. Se la giocheranno lì dietro per trovare la collocazione giusta. Tutti hanno le stesse chance. Il Milan ha superato il periodo brutto. La prestazione, oltre il risultato, c'è stata ed è la cosa più importante. Fa ben sperare verso il futuro".

Sugli allenatori emergenti del campionato: "Il Monza, a parte la sconfitta di ieri, ha fatto molto bene e sono contento per Palladino che è stato un mio giocatore. Nel suo caso è importante dare continuità in una piazza come Monza ma presto sarà pronto per diventare un tecnico da piazza più importante. Baroni a Lecce sta facendo molto bene. Anche lì dietro i giochi sono ancora aperti".