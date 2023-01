Doppietta di Dybala stende la Fiorentina e la Roma vince 2-0

Un gol per tempo per l'argentino

Si è concluso con la vittoria della Roma all’Olimpico contro la Fiorentina il turno di Serie A della domenica. Poi domani altro match tra l'Empoli e la Sampdoria. La Roma dopo il successo in Coppa Italia contro il Genoa e affronta la Fiorentina. Ritmi bassi in avvio, al quarto d'ora ci prova Zalewski ma è bravo Terracciano. Al 24' doppio giallo per Dodò e Fiorentina in dieci. A pochi minuti dall'intervallo la sblocca Dybala con un tiro al volo. Nella ripresa subito pericolosi Celik e Abraham. All'82' raddoppio giallorosso ancora con la Joya.