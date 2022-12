Doppietta di Gonzalez e il Lecce batte i croati del Varazdin

Allo stadio Via del Mare 2-0 per i pugliesi

Baroni ha fatto qualche esperimento e la squadra giallorossa ha risposto bene sul campo. Un buon test per alcuni momenti anche se gli avversari dei pugliesi non hanno mai impensierito il portiere Falcone. Per il Lecce adesso è tempo di Serie A visto che si giocherà il prossimo 4 gennaio il match casalingo contro la Lazio valido per la 16^ giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio dell'amichevole internazionale di questo pomeriggio con la squadra croata, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha omaggiato l'ex calciatore giallorosso Davor Vugrinec, attualmente vicepresidente del Varazdin, con una targa celebrativa e una maglia giallorossa n. 7, che l'ex attaccante croato ha indossato per 78 volte realizzando 24 gol.