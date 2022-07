Dybala alla Roma: tutti i dettagli del contratto

Mancano ancora gli ultimissimi dettagli ma PauloDybala può definirsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Colpo ad effetto dei giallorossi che sorprendono tutti e si aggiudicano uno dei parametro zero più importanti del mercato. L'argentino è già partito - e atterratto - per il Portogallo da Torino alle 9 con un volo privato. Con lui in aereo i Friedkin, Pinto e i procuratori. Prossimo appuntamento: le visite in una clinica privata di Albufeira e poi la firma sul contratto.