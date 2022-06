Dybala-Inter, arriva la conferma di Javier Zanetti

Si parla del suo passaggio all' Inter ormai da diverse settimane. Paulo Dybala in nerazzurro sembra essere qualcosa di ormai imminente. La conferma è arrivata in queste ore da Javier Zanetti , storico capitano della squadra di Milano e ora vicepresidente.Parlando a D-Sports Radio, l'ex difensore interista ha spiegato come si sta evolvendo la situazione della trattativa tra le parti.

SI FARA' - Dybala è sempre più in orbita Inter. Come detto, a dare gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che porterà la Joya a firmare con i nerazzurri è stato Javier Zanetti, ex bandiera e vicepresidente del club milanese: "Dybala all’Inter? Se ne sta parlando, sì. È un grande giocatore e sicuramente ci rappresenterà al Mondiale", ha detto l'ex difensore tra club e Argentina. Parlando poi a livello personale: "Ammiro Paulo e gli auguro il meglio per la sua carriera. L’Inter si è contraddistinta per avere tanti sudamericani, soprattutto argentini. Vuole dire che i giocatori valgono e pure che il club ha fiducia negli argentini".