Dybala spinge in alto la Roma che supera il Lecce 2-1

Vince la Roma contro il Lecce allo stadio Olimpico. Un successo che dà entusiasmo all'ambiente dopo il ko in Europa League. Primo tempo intenso all'Olimpico con la Roma che parte forte e trova il vantaggio con Smalling. Hjulmand viene espulso per un intervento pericoloso su Belotti. La squadra di Mourinho abbassa i ritmi e il Lecce con coraggio trova il pari con Strefezza che risolve una mischia in area. A inizio ripresa Dybala pareggia su rigore ma va ko ed è costretto a uscire. La Roma amministra, soffre ma vince. Giallorossi in classifica quinti con 19 punti.