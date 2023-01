Dzeko condanna il Napoli e lancia l’Inter in orbita scudetto

Guizzo di testa che tiene l'Inter in zona scudetto

Prima sconfitta in campionato del Napoli che perde a San Siro battuto dall'Inter. Match winner Edin Dzeko nel secondo tempo con un perentorio colpo di testa su cross perfetto di Dimarco. Campani che hanno accusato un calo contro un'Inter coraggiosa, applicata e con tanta voglia ha vinto la partita. La squadra campana non ha avuto grandi opportunità e nelle rare occasioni è stata poco lucida. L'Inter sale a 34 punti il Napoli resta a 41.

Nell'altra partita della sera pareggio 1-1 tra l'Udinese e l'Empoli. Partenza lanciata per gli uomini di Zanetti in vantaggio già al 3' con Baldanzi. L'Udinese prova a pareggiare con Beto e Pereyra (palo). Nella ripresa la formazione di Sottil spinge e trova il pari proprio con Pereyra. Nel finale espulso Akpa Akpro ma i friulani non riescono a trovare il gol vittoria.