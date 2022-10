Dzeko doppietta e l’Inter batte il Sassuolo 2-1

Vittoria esterna preziosissima dell'Inter che torna a sorridere dopo due ko in Serie A. Nella nona giornata del massimo campionato nerazzurri che hanno prevalso sui neroverdi per 2-1 con una doppietta di Dzeko. La sua doppietta consegna di nuovo i 3 punti ai nerazzurri in campionato dopo due sconfitte consecutive. Un gol per tempo per il bosniaco, che ha anche raggiunto e superato le 100 reti in Serie A: il terzo più anziano a riuscirci. Il Sassuolo sogna il colpaccio dopo il pareggio di Frattesi ma non riesce a reagire dopo il secondo svantaggio. Nerazzurri che hanno per un'ora sofferto l'atteggiamento e l'intensità dei padroni di casa ma poi a determinare sono sempre i grandi attaccanti. Inter al settimo posto con 15 punti.