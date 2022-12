Dzeko gol e l’Inter chiude il 2022 battendo il Sassuolo

Si chiude con una vittoria il 2022 dell'Inter, che batte 1-0 il Sassuolo a Reggio Emilia nella quinta e ultima amichevole del mese di dicembre. Un gol di Dzeko (che qui in campionato aveva deciso il match con una doppietta) nella ripresa fissa l'1-0 finale, in un match tutto dominato dalla squadra di Inzaghi: Onana mai chiamato in causa, mentre sono state tante e importanti le occasioni da gol create in avanti. Una ottima Inter, che ha ritrovato anche Dumfries e Correa, e che ha dato altri minuti importanti a Romelu Lukaku, in campo per 83'. Come a Reggio Calabria c'è il marchio di Edin Dzeko sulla vittoria nerazzurra, con la squadra di Inzaghi che si prepara così al meglio all'appuntamento del 4 gennaio con il Napoli, quando ripartirà la Serie A. Inter tonica, ancora una volta schierata con Dzeko e Lukaku in avanti. Le occasioni piovono nel primo tempo, con il Sassuolo che non riesce a contenere la pressione nerazzurra. Tutti sono coinvolti nell'azione d'attacco e se nel primo tempo è Skriniar a servire Lukaku, vicinissimo al gol, nella ripresa sarà Bastoni, in avanzata da trequartista, a imbeccare Dzeko per il gol vittoria. Inter ariosa, con Dimarco bravo a spingere e Mkhitaryan molto mobile e pungente, prima di essere costretto a uscire a inizio ripresa. Proprio l'armeno aveva trovato il gol al 30, su grande assist di un ispirato Barella. Rete stupenda, annullata per un presunto fuorigioco, non verificabile in quanto il VAR non era previsto per questo impegno amichevole. Nella ripresa il Sassuolo prova ad alzarsi, ma è l'Inter ad affondare il colpo: Bastoni, in pressione costante, ruba palla sulla trequarti, dribbla e serve Dzeko, bravo di sinistro a battere Pegolo. Poi i cambi stravolgono le squadre ma è sempre l'Inter a sfiorare più e più volte il gol. Il portiere dei padroni di casa dice no a Gagliardini e Asllani, Lukaku si vede negare il gol dal salvataggio di Ruan Tressoldi. 94 minuti di buona Inter, il ritorno anche di D'Ambrosio e di fatto nessun vero tiro in porta concesso. Il modo migliore per salutare il 2022 e buttarsi testa e cuore al 2023.