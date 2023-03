E’ mancato solo il gol nella sfida salvezza Spezia-Verona

Nessun vincitore nella sfida salvezza delle 12.30 tra lo Spezia e il Verona. Un punto ciascuno che lascia immutata la posizione in classifica delle due squadre. Zero gol ma diverse emozioni visto che sia lo Spezia che il Verona hanno sfiorato il vantaggio nel primo e nel secondo tempo ma risultato bloccato grazie anche alle parate di Dragowski e dell’esordiente 28enne Perilli. Resta invariata dunque la distanza in classifica tra i liguri e gli uomini di Zaffaroni che rimangono a -3 e falliscono l’aggancio al 17mo posto, il primo utile per evitare la retrocessione in Serie B. Infortuni a Ngonge e Duda, per entrambi distorsione alla caviglia.