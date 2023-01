Ebuehi la sblocca e l’Empoli batte la Sampdoria. Giallo al 95′

Con un gol di Ebuehi al 55' l'Empoli batte la Sampdoria nel match che chiude la giornata numero 18 in Serie A. Una sconfitta per i blucerchiati che è molto pesante vista la classifica complicatissima. Tanta pioggia al Castellani sin dal primo tempo con le due squadre che giocano a viso aperto. Parte meglio l'Empoli che impensierisce Audero con Caputo e Marin. La Samp risponde con una traversa colpita da Leris. Nel finale ancora chance per i padroni di casa con Satriano che manda alto una conclusione in spaccata da centro area. In avvio ripresa il vantaggio dei toscani che ha costretto la Sampdoria a rincorrere. Poche occasioni per i blucerchiati che nel finale sono stati più pericolosi ma è stato bravo il portiere Vicario autore di grandi interventi. Poi Colley la mette in rete al 95' per la Sampdoria ma l'arbitro Santoro ha annullato per fallo di mano di Gabbiadini dopo aver visto l'azione al VAR.