All'ultimo respiro la Roma batte il Monza. Terza vittoria consecutiva per la squadra giallorossa, che sale provvisoriamente al 6° posto in classifica con 14 punti ringraziando un El Shaarawy molto commosso a fine partita, mentre il Monza vede chiudersi la propria striscia di quattro risultati utili consecutivi e anche la striscia di imbattibilità (salita comunque a 441 minuti) del portiere Di Gregorio. Nel finale espulso Mourinho, il quale salterà così la sfida contro la sua ex Inter.