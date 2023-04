Emozioni finali: Roma avanti al 94′ con Abraham il Milan pareggia al 97′ con Saelemaekers

Lo scontro Champions all’Olimpico finisce in parità con due gol in pieno recupero

Roma e Milan accendono il finale pareggiando 1-1 con due gol in pieno recupero. Partita con tanto equilibrio all'Olimpico ma quando le emozioni si fanno più forti succede di tutto. Abraham al 94’ illude i giallorossi, al 97’ pareggia Saelemaekers. Milan e Roma restano appaiate in classifica e adesso l’Inter (battendo la Lazio) potrebbe agganciarle entrambe. Poche occasioni nei 90', la migliore nel primo tempo sul piede di Pellegrini, che calcia a botta sicura da due passi ma centra Abraham. Prosegue l’emergenza per Mourinho: Kumbulla out per infortunio dopo pochi minuti, problema anche per Belotti. Domani l'Inter se dovesse battere la Lazio raggiungerebbe giallorossi e rossoneri.