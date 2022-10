La Serie A torna in campo dopo gli anticipi di sabato. Protagoniste alle 12:30 di oggi, domenica 30 ottobre 2022 Empoli-Atalanta . La formazione di Zanetti ospita quella di Gasperini per la dodicesima giornata di campionato. Scelte compiute da parte dei mister che hanno annunciato i 22 titolari che scenderanno in campo.

Empoli-Atalanta, le formazioni ufficiali

Come detto, i due allenatori hanno annunciato le formazioni della sfida. Nell'Empoli, Zanetti lancia Destro con Pjaca in avanti con Bajrami trequartista o, in alternativa, entrambi dietro l'unica punta. Da capire come si schiereranno. Nell'Atalanta, ci sono Lookman e Hojlund in avanti con Pasalic (o Ederson) alle loro spalle pronto ad inserirsi. Recupero importante in difesa con Toloi che torna in campo dopo l'infortunio e anche Musso, nuovamente tra i pali con Sportiello spedito di nuovo in panca.