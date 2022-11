Empoli-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 15^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Empoli-Cremonese si gioca oggi, venerdì 11 novembre 2022 alle ore 20:45 per la 15^ giornata di Serie A. Si tratta dell'ultimo turno di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Empoli-Cremonese, le ultime Padroni di casa dell'Empoli reduci dalla sconfitta contro il Napoli al Maradona ma desiderosi di rivalsa e di chiudere il 2022 con un risultato positivo. Ospiti della Cremonese galvanizzati dal pari contro i campioni d'Italia in carica del Milan (o-0). Zanetti punterà nei toscani su Satriano e Lammers anche se non è esclusa la pista della sola punta con due trequartisti alle spalle. Negli ospiti saranno Buonaiuto e Okereke i terminali offensivi.

Probabili formazioni e dove vederla — Empoli-Cremonese si giocherà la sera di venerdì 11 novembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Carlo Castellani di Empoli. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'anticipo di Serie A della 15^ giornata sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky sui canali SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La partita sarà trasmessa da DAZN e da Sky anche in live streaming. In particolare oltre all'app di DAZN fruibile anche da pc, notebook e smartphone, si potrà vedere anche con Sky Go. Alternativa ulteriore NOW.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Escalante, Castagnetti, Meité, Valeri; Buonaiuto, Okereke.