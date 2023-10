Il primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A va in archivio senza gol

Si è concluso a reti bianche l'anticipo della ottava giornata di Serie A tra l'Empoli e Udinese. Ritmi alti nel primo tempo e occasioni da una parte e dall'altra: Udinese pericolosa in tre circostanze con Samardzic, Empoli attivo nel finale con Baldanzi e poi Caputo, la cui rete del vantaggio è annullata dal Var per fuorigioco. Lo stesso Var nella ripresa toglie un rigore ai toscani, poi al 90' Cancellieri e al 95' Cambiaghi sfiorano il vantaggio al volo. L'Empoli va al terzultimo posto con 4 punti, l'Udinese ne ha uno in più.