Empoli fa l’impresa contro la Lazio: da 0-2 a 2-2 nel finale. Pari Spezia-Lecce

Due pareggi ma con emozioni diverse nelle partite di Serie A iniziate alle 15. A Roma la Lazio si fa riprendere dall'Empoli sotto di due gol fino all'83'. Un punto e tanti rimpianti per la squadra di Sarri che con i gol di Felipe Anderson e Zaccagni sembrava aver vinto e invece ha subito nel finale la rimonta dei toscani grazie a Caputo e Marin al 94'. Per la Lazio è la seconda rimonta subita dopo il ko di Lecce: i biancocelesti non riescono così ad avvicinarsi al quarto posto. L'Empoli, invece, allunga la striscia di risultati utili: adesso sono quattro. A La Spezia, il Lecce porta via un punto dal Picco e consolida la propria classifica con 19 punti e ben più 10 sulla zona retrocessione.