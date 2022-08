Empoli-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18:30 per la seconda giornata di Serie A.

Empoli-Fiorentina si gioca oggi, domenica 21 agosto 2022 alle ore 18:30 per la seconda giornata di Serie A. Grande sfida tra toscane con la formazione di Zanetti che proverà a mettere in difficoltà quella di Italiano.

Padroni di casa dell' Empoli che arrivano dalla sconfitta alla prima giornata contro lo Spezia, ospiti reduci, invece, dal successo contro la Cremonese ma soprattutto dall'ottima vittoria settimanale contro il Twente, playoff di Conference League. Proprio la gara europea potrebbe pesare nella gambe della Viola di Italiano e per questo gli uomini di Zanetti potrebbero avere dei vantaggi nel cercare di colpire quando la stanchezza, inevitabilmente, si farà maggiormente sentire.

In campo Empoli-Fiorentina , oggi domenica 21 agosto 2022. Sarà lo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli ad ospitare la sfida tra azzurri e viola, valida per la seconda giornata di campionato.

Per assistere al derby toscano sarà necessario disporre di un abbonamento a DAZN. Tale piattaforma ha un’app disponibile sulle moderne smart tv, ma si può fruire di essa anche con un televisore non smart. In questo secondo caso, però, va collegato ad un dispositivo tra quelli di seguito indicati: Playstation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV.