Empoli-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli e Juventus si sfideranno oggi alle 20:45 per il Monday Night della 36esima giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Empoli-Juventus si gioca oggi, lunedì 22 maggio 2023 alle ore 20:45 per la 36esima giornata di Serie A. Match importante tra i toscani, già sicuri della salvezza, e i bianconeri che cercano punti per la zona Champions anche se dovranno fare i conti con la penalizzazione per caso plusvalenze e manovra stipendi.

Empoli-Juventus, le ultime Padroni di casa dell'Empoli salvi e con voglia di fare bene davanti al proprio pubblico. Mister Zanetti dovrebbe affidarsi a Vicario in porta. Difesa con Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi. In mezzo Akpa-Akpro e Grassi. Toccherà a Bandinelli, Fazzini e Cambiaghi sostenere Caputo in avanti.

La Juventus di Allegri con Perin tra i pali. Difesa composta da Gatti, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo da destra a sinistra spazio a Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti e Kostic. L'attacco dovrebbe essere composto da Kean e Milik con Di Maria e Vlahovic in panchina.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Empoli-Juventus si gioca, come detto, questa sera lunedì 22 maggio 2023 allo Stadio Castellani di Empoli. Calcio d'inizio alle ore 20.45 per quella che sarà la 36esima giornata di campionato di Serie A.

La partita tra i toscani e i bianconeri verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure collegare la tv di casa a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Empoli-Juventus anche attivando ZONA DAZN, al canale numero 214 del satellite.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara odierna nel dettaglio:

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi; Bandinelli, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.