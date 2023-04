Empoli-Lecce, le formazioni ufficiali

ULTIM'ORA: Empoli-Lecce potrebbe non disputarsi all'orario previsto. Questo perché lo spogliatoio dei padroni di casa non è agibile dopo l'ingresso dei vigili del fuoco per domare l'incendio di un'ora fa. Così il ritardo cresce e potrebbe arrivare anche a più di un'ora, ma c'è anche la possibilità di un rinvio a data da destinarsi. Sia Empoli che Lecce giocano venerdì e questo potrebbe essere un problema per disputare la gara domani.