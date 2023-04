Empoli-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Empoli e Lecce si sfidano oggi alle 18:30. Squadre in campo per il match di campionato di Serie A, posticipo del lunedì della 28esima giornata.

Redazione ITASportPress

Empoli-Lecce si gioca oggi, lunedì 3 aprile 2023 alle ore 18:30 per la 28esima giornata di Serie A. Gara molto importante per entrambe le formazioni che vogliono trovare un risultato positivo per confermare una posizione di classifica sicura e distante dalle zone calde.

Empoli-Lecce, le ultime L'Empoli di Zanetti dovrebbe affidarsi a Baldanzi a sostegno delle due punte Caputo e Satriano. Akpa Akpro, Marin e Bandinelli agiranno, invece, in mezzo al campo. In porta dovrebbe esserci ancora Perisan.

Nel Lecce di mister Baroni, Colombo in avanti nel tridente con Di Francesco e Strefezza. Hjulmand dirigerà la manovra in mezzo al campo mentre in difesa toccherà a Tuia con Baschirotto essere centrali davanti a Falcone.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Empoli-Lecce si gioca oggi, lunedì 3 aprile alle 18:30 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il confronto tra le squadre allenate da Zanetti e Baroni. Tale piattaforma è visibile tramite app sulle moderne smart tv, ma può essere fruita anche su televisori non smart. In questo caso, sarà necessario dotarsi di un TIMVISION BOX, un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o di una console da gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per chi ha l’abbonamento sia a che a Sky, c’è la possibilità di attivare il servizio Zona DAZN. La partita potrà essere seguita anche in streaming su pc, notebook, smartphone e tablet. Nei primi due casi accedendo al sito ufficiale, mentre negli altri due scaricando l’app.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.