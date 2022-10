Empoli-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'ottava giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Empoli-Milan si gioca questa sera, sabato 1 ottobre 2022 alle ore 20:45 per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I toscani di Zanetti ospitano i rossoneri campioni d'Italia di mister Pioli con la voglia di stupire.

Empoli-Milan, le ultime

Empoli reduce dal successo esterno contro il Bologna, Milan dal k.o. nel big match contro il Napoli prima della sosta. Toscani che dovrebbero affidarsi ancora a Lammers e Satriano in attacco con Bajrami alle loro spalle come trequartista. In porta ci sarà il solido Vicario. I rossoneri dovrebbero rispondere con Giroud ancora in avanti sostenuto da Leao, Saelemaekers e De Ketelaere. Out Maignan in porta, ci sarà Tatarusanu a difendere i pali del Diavolo. Dubbio Calabria sulla destra: pronto Dest. A sinistra Ballo-Touré prenderà il posto dell'infortunato Theo Hernandez.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida valida per l’ottavo turno di Serie A che vedrà sfidarsi Empoli e Milan, si giocherà sabato 1 ottobre 2022 allo stadio Castellani. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 20:45.

Empoli-Milan verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara attraverso le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console di gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento per seguire Empoli-Milan attraverso l’emittente satellitare saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

La partita potrà essere vista anche in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet, o ancora su pc e notebook sempre con DAZN o con Sky Go. Una terza opzione è rappresenta da NOW, ovvero il servizio on demand offerto da Sky attivabile dopo aver acquistato il pass Sport.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli