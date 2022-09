Empoli-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il posticipo della sesta giornata di Serie A.

Empoli-Roma si gioca questa sera, lunedì 12 settembre 2022, alle ore 20:45. La gara sarà il Monday Night di Serie A valido per la sesta giornata di campionato. Toscani di Zanetti contro giallorossi di Mourinho, entrambi alla ricerca della vittoria e del +3.

Empoli-Roma si giocherà. come anticipato, questa sera, lunedì 12 settembre 2022, appuntamento alle 20.45 al Carlo Castellani di Empoli per la sesta giornata di campionato.

L'incontro tra padroni di casa e giallorossi sarà trasmesso da DAZN e Sky e, per quanto riguarda la prima opzione, sarà visibile tramite l'uso di dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire Stick Tv, Play Station e Xbox, potrete godervi il match collegando uno di questi ad un televisore non necessariamente di ultima generazione. Avendo invece una smart tv, basterà andare sull’app della piattaforma.