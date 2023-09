Empoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv

Periodo complicato per Empoli e Salernitana, l'una contro l'altra nel turno infrasettimanale di campionato, valido per la 6^ giornata di Serie A. In programma per le 18:30 di mercoledì 27 settembre, la sfida del "Carlo Castellani" di Empoli può già sterzare in un modo o nell'altro la stagione delle due squadre.

Empoli-Salernitana, le probabili formazioni

Per la sfida contro la Salernitana di Paulo Sousa, l'Empoli potrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. Aurelio Andreazzoli - da poco per la terza volta sulla panchina dei toscani - potrebbe decidere di schierare dal primo minuto la coppia Shpendi-Cambiaghi in avanti, con Baldanzi a creare pericoli tra le linee. La Salernitana invece, reduce dal pareggio dell'"Arechi" contro il Frosinone, può sorridere per il ritorno tra i convocati di Boulaye Dia, "scomparso" per diverse settimane. Contro l'Empoli però, spazio ancora a Cabral in avanti con Candreva e Kastanos a supporto.