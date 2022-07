Empoli, Zanetti: “Mi porto dietro tanta rabbia dalla passata stagione”

L'allenatore dell’ Empoli Paolo Zanetti ha presentato la nuova stagione dei toscani. Il tecnico è reduce dalla brutta stagione col Venezia , culminata con la retrocessione dei veneti e la separazione tra le parti prima della fine della stagione. Ora Zanetti ha tanta voglia di riscatto e la piazza di Empoli può essere una buona opportunità per riscattarsi. In un'intervista a Sky Sport, il tecnico ha parlato del modo di giocare della sua squadra. Queste le sue parole:

"Il blocco 4-3 per quanto riguarda difesa e centrocampo si manterrà, in attacco bisognerà essere un po’ più imprevedibili. Sappiamo giocare col trequartista e due punti, ma stiamo lavorando anche col tridente in linea. Non dobbiamo mai perdere l’equilibrio, lavoriamo su entrambe le fasi. Vogliamo proporre un calcio offensivo, propositivo. Dalla scorsa stagione mi porto dietro tanta rabbia, tanta motivazione perché per metà stagione sono riuscito a dimostrare il mio valore ma poi s’è inceppato qualcosa".